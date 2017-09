Walczą z komuną nawet jedną literą. Dlaczego Lublin nie zmienił nazw czterech ulic?

Kapitana, który wprowadzał w mieście sowieckie porządki, zastąpi ryba. A dramatopisarza i autora szkolnej lektury - zasłużony żołnierz AK. Z wyliczeń Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że z obowiązku dekomunizacji nazw ulic i placów nie wywiązało się jeszcze 13 gmin.

Zmienione musiały być nazwy ulic, placów czy skwerów, które upamiętniają „osoby, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny”. Samorządy miały na to czas do 2 września. Na 40 gmin, które powinny dokonać zmian, zrobiło to 28.

Sześć nazw ulic musieli zmienić radni Zamościa. W dwóch przypadkach poprawka była plastyczna. Patrona Kapitana Leszczowa zastąpiła ryba – teraz to ulica Leszczowa. Natomiast zamiast Małgorzaty Fornalskiej mamy dziś Franciszka Fornalskiego, uczestnika powstania listopadowego.