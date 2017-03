Wałęsa w Lublinie gratuluje Tuskowi. "Trudno mówić o porażce PiS"

Kilkaset osób wzięło udział w czwartek w spotkaniu z Lechem Wałęsą w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Były prezydent RP przyjechał do Lublina na zaproszenie Komitetu Obrony Demokracji.

Podczas spotkania z dziennikarzami Wałęsa odniósł się na gorąco do wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej na kolejną kadencję. – Cieszę się, że doceniono człowieka, który w tych warunkach dobrze się sprawdzał. Nie zasłużył na to, żeby potraktować go inaczej – mówił.

Jego zdaniem trudno mówić o porażce Prawa i Sprawiedliwości, które proponowało na to stanowisko kandydaturę Jacka Saryusz-Wolskiego. – Porażka jest wtedy, kiedy ktoś ma dobrą propozycję i mu nie wyjdzie. A to była zła propozycja. Europa zrobiła Polsce na złość – komentował.

Były prezydent podkreślał, że konflikt, do którego doszło przy okazji wyborów przewodniczącego RE, źle służy wizerunkowi Polski. – Tego nie było nawet za komuny. Zawsze staraliśmy się prezentować na zewnątrz wspólne zdanie. Po raz pierwszy pokazujemy nasze spory na zewnątrz – stwierdził. Lech Wałęsa w swoim stylu skomentował też pomysł radnych PiS z Puław, którzy w związku z potwierdzeniem jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL chcą odebrać mu honorowe obywatelstwo tego miasta. – Niech próbują. Mam nadzieję, że się zbłaźnią.

W trakcie spotkania pikietę przed Centrum Kongresowym UP zorganizowali narodowcy. Wzięło w niej udział kilkanaście osób. Uczestnicy manifestacji mieli ze sobą transparent z hasłem: „Doktorze Wałęsa, kiedy oddasz obiecane sto milionów”.