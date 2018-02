Ważny list. w Lubelskiem dostanie go 2,8 tys. osób

Rozpoczęła się wysyłkę informacji do aktywnych płatników składek, którzy mają zadłużenie na koncie w ZUS.

– Ma to związek z zapowiadanymi wcześniej zmianami w rozliczaniu składek, jakie weszły w życie 1 stycznia. Obecnie wpłata na indywidualny rachunek składkowy w pierwszej kolejności pokrywa najstarsze zaległości – mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Dlatego najpierw listy z ZUS dostaną przedsiębiorcy, opłacający za siebie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, których pierwsze wpłaty w nowym systemie rozliczyły się na zaległości. – To dla nich ważna informacja, bo ma wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, np. zasiłku chorobowego i macierzyńskiego – dodaje rzecznik. W województwie lubelskim jest ok. 2,8 tys. przedsiębiorców, do których trafi taka korespondencja. – Zakład ostrzegał ich przed konsekwencjami zadłużenia już latem ubiegłego roku – dodaje Małgorzata Korba.

Z nowego listu dowiedzą się, w jaki sposób ZUS rozliczył wpłaty, które wpłynęły na ich indywidualne rachunki składkowe. Dostaną również informację o wysokości bieżącego zadłużenia.

Wysyłka potrwa do końca maja. ZUS planuje poinformować o stanie rozliczeń także inne grupy przedsiębiorców. Najprawdopodobniej, jako drudzy informację o rozliczeniu konta otrzymają przedsiębiorcy z nadpłatą.