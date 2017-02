Weekend w lubelskich klubach: Ostatkowe imprezy

W Helium Club (ul. Hempla 5) w piątek odbyła się impreza "Ostatki 2017 x Rizzle", a w sobotę "Welcome to the Circus / Welcome to Miami".

Piątek w klubie House of Sound (ul. Peowiaków 6) to impreza "Ładni ludzie ubierają się na czarno", a sobota "Viva la Carnival! x Shambalaya".

W najnowszym lubelskim klubie - Stars Disco Club (ul. Krakowskie Przedmieście 40) weekend rozpoczął się pod hasłem "Piątkowa Noc Gwiazd z Łobuzami".

W piątek w klubie Silence (ul. Radziszewskiego 8) odbyła się impreza "Wydziałówka Weterynarii / Tamte Prywatki" a o dobrą zabawę zadbali Dj Oli i Dj Logan.

W Klubie 30 (ul. Jasna 7) w sobotę bawiono się zaś na "Ostatkach Na Dzikim Zachodzie".

