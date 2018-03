Wiadomo, kiedy pojedziemy ekspresówką z Lublina do Kraśnika

W 2021 roku samochody pomkną 120 km/h po ekspresówce z Lublina do Kraśnika. W środę podpisano umowę na wykonanie 42-kilometrowego odcinka S19. Tym samy cały fragment tej trasy od Lublina do granicy z woj. podkarpackim formalnie jest już w budowie

– Nadrabiamy zaległości. W województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim jest dwa razy więcej dróg ekspresowych niż w naszym regionie – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek. – S19 jest częścią via Carpatia, która ma ogromne znaczenie dla rozwoju Polski Wschodniej. Jest to wręcz droga życia dla wschodnich regionów naszego kraju – dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

42-kilometrowy odcinek podzielono na trzy zadania, które zostaną wykonane przez dwie firmy. Aldesa Construcciones Polska zaprojektuje i zbuduje dwa skrajne odcinki pomiędzy węzłami Lublin Węglin i Niedrzwica Duża. Ten ma 12 km, a jego budowa będzie kosztować 312,2 mln zł. Ta sam firma wykona 10-kilometrowa obwodnicę Kraśnika, za co otrzyma 319,5 mln zł. Środkowy odcinek, od węzła Niedrzwica Duża do węzła Kraśnik Północ, zaprojektuje i wykona firma Mota-Engil Central Europe.

20 km ekspresówki będzie kosztować 498 mln zł. Łączna wartość trzech odcinków to blisko 1,13 mld zł, a koszt inwestycji uwzględniający wszystkie składniki (projekt budowlany, prace archeologiczne, nadzór i odszkodowania za nieruchomości) to 1,48 mld zł. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2021 r.

Przypomnijmy, że 30 października podpisano umowy z wykonawcami 33 kilometrów S19 pomiędzy Kraśnikiem a węzłem Lasy Janowskie, na granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego.

– W II kwartale podpiszemy umowy z wykonawcami S19 od Lasów Janowskich do Sokołowa Małopolskiego – zapowiada minister. Od Sokołowa do Rzeszowa już jest „ekspresówka” w standardzie 2+1 (dwa pasy w jedną stronę, jeden w przeciwną). – Natomiast w 2025 roku kierowcy pojadą całą drogą ekspresową od Białegostoku przez Lublin do Rzeszowa.

Ruszyły także prace nad koncepcją odcinka Rzeszów-Barwinek. – Mamy zagwarantowane środki na budowę naszego odcinka Via Carpatia – dodał minister Adamczyk. Szef resortu infrastruktury zapowiedział intensywne działania polityczne w celu włączenia tego szlaku w systemu europejskich korytarzy komunikacyjnych TEN-T. Jest to gwarancja unijnego finansowania drogi łączącej Morze Bałtyckie z Egejskim.