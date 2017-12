Gotowy jest już nowy pomnik Nieznanego Żołnierza na pl. Litewskim. Jego poprzednią wersję zdemontowano, bo była krytykowana przez część środowisk kombatanckich za niewłaściwe podejście do historii. Nowa forma nawiązuje do przedwojennej, ale nie jest jej powtórzeniem.

O to, by nie spieszyć się z oficjalnym odsłonięciem pomnika, którego nic dziś nie zasłania, apeluje do prezydenta Lublina komisja ds. kultury działająca w Radzie Miasta. Komisja zaapelowała, by uroczystość odbyła się 1 marca, czyli w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

– Prosimy, aby to odbyło się z pełnymi honorami i zaproszeniami do wszystkich instytucji wojskowych i państwowych – tłumaczy radny Piotr Breś (PiS), członek komisji kultury.

Z kolei pomnik zdemontowany z pl. Litewskiego będzie złożony na cmentarzu komunalnym przy Białej. Jego przeniesienie oraz wykonanie nowego pomnika będzie kosztować miejską kasę 220 tys. zł. Kwota uwzględnia również wykonanie i montaż plakiet z polskimi odznaczeniami, które zostały przytwierdzone do kamiennych podstaw gazowych zniczy ustawionych przed pomnikami na pl. Litewskim.