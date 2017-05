Więcej kursów z Lublina do Świdnika? Burmistrz musi zapłacić

Władze Lublina nie wpuszczą do śródmieścia prywatnych przewoźników chcących zapełnić lukę po zlikwidowanej linii 88. Dojazd ze Świdnika do Al. Racławickich może się poprawić, o ile pieniądze na ten cel wyłoży burmistrz, który nie wyklucza, że to zrobi.