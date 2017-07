Większy terminal Portu Lotniczego Lublin. Władze lotniska szukają firmy

Pierwszy przetarg na wykonanie prac budowlanych ogłoszono pod koniec kwietnia. Postępowanie zostało jednak unieważnione, bo jedyny oferent – warszawski Budimex – zażądał aż 12,6 mln zł. To o 4 mln zł więcej niż port planuje wydać.

W związku z tym poszukiwania wykonawcy rozpoczęto na nowo. Tym razem odbywają się one w ramach negocjacji cenowych.

– Zaproszenie skierowaliśmy do sześciu podmiotów, z pierwszym przeprowadziliśmy już rozmowy. Po zakończeniu negocjacji ze wszystkimi, co potrwa około miesiąc, zaprosimy ich do składania ofert – informuje Jankowski.

Według pierwotnego planu nowa część terminala miała zostać otwarta przed początkiem przyszłorocznego sezonu letniego. Teraz jednak wiadomo, że może nastąpić kilka miesięcy później. – Powinna być gotowa w trzecim lub czwartym kwartale przyszłego roku – kończy rzecznik portu.