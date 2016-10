Wielka pomoc dla Amelki. 3-latka ma nowotwór oka. Będzie leczona w USA

To już pewne. 3-letnia Amelia Dobek z Lublina, która choruje na nowotwór złośliwy oka, leci we wtorek razem z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Termin wizyty u dra Davida Abramsona w klinice w Nowym Jorku został wyznaczony na 13 października. Był to pierwszy wolny termin konsultacji.