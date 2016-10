Wielkie pieniądze na przedszkola w Lubelskiem. Inwestycje w 35 miejscowościach

– Jeśli chcemy wspierać rodziny, to żłobek i przedszkole jest dla nas sprawą naprawdę palącą – mówi Teresa Kot, wójt gminy Jastków.

We wrześniu samorządowcom z Jastkowa udało się otworzyć publiczne przedszkole, ale nie zaspokaja ono potrzeb mieszkańców. Gmina postawiła na budowę nowego, w samym centrum Panieńszczyzny, w ramach Centrum Rozwoju Rodziny – inwestycja ruszy już w przyszłym roku.

– Chcemy utworzyć cztery grupy przedszkolne i dwie grupy w żłobku. Mamy nadzieję, że pierwsze dzieci trafią tam już za dwa lata – planuje pani wójt.

Jastków, podobnie jak wiele innych gmin i miasteczek, dostał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Wyniosło ono 796,9 tys. zł, wartość całego projektu to niemal 13 mln zł.

Urząd Marszałkowski opublikował właśnie listę zwycięskich projektów. Zostaną zrealizowane głównie na wsi i w małych miasteczkach.

– To bardzo dobry trend pokazujący, że w mniejszych środowiskach ludzie uświadamiają sobie wagę edukacji od najwcześniejszych lat – uważa Beata Górka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego. – To realizacja idei programu, jaką jest zrównywanie szans edukacyjnych dzieci z dużych miast i wsi.

Na 35 zwycięskich projektów najwyżej oceniono pomysł utworzenia przedszkola przy Szkole Podstawowej w Zofiówce (gm. Łęczna), które zastąpić ma działający w tej chwili punkt przedszkolny. Dofinansowanie wyniosło blisko 492,6 tys. zł, przy całkowitej wartości projektu 579,5 tys. zł.

Wielkie plany ma też Izbica. – Dyrektorką przedszkola zostałam kilka miesięcy temu i muszę przyznać, że ogarnęła mnie wtedy trwoga – nie ukrywa Halina Stepanów. – Placówka mieści się w starym budynku. Tynk się sypie, dach przecieka. Niezbędna jest też wymiana dywanów, remont kącików dla dzieci i zakup lepszego wyposażenia, w tym mebli – dodaje.

Uda się to zrobić, bo izbicki program „Nowoczesne przedszkole – lepszy start” otrzymał 850 tys. zł dofinansowania (wartość projektu – ponad 2,2 mln zł).

Tyle samo trafi do Cycowa, gdzie rozbudowane zostanie Przedszkole Samorządowe. – W tej chwili w przedszkolu nie ma miejsca dla wszystkich uczęszczających do niego dzieci. Dwie grupy muszą uczyć się w innym skrzydle budynku, bo zwyczajnie się nie mieszczą – przyznaje Zbigniew Rutkowski, dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie. – Dzięki przebudowie, która ma szansę rozpocząć się już na wiosnę, wszystkie przedszkolaki znajdą się w jednym gmachu. Stworzymy im także stołówkę z prawdziwego zdarzenia i świetlicę dla starszych grup przedszkolnych. Dzięki temu zdecydowanie poprawią się warunki nauki i opieki – dodaje Rutkowski. Rozbudowa miałyby potrwać pół roku, jej pełny koszt to 4,1 mln zł.

Tam będą inwestować

Z udziałem unijnego dofinansowania powstaną lub wyremontowane zostaną przedszkola w Zofiówce, Panieńszczyźnie, Bełżcu, Kamionce, Izbicy, Świdniku, Biłgoraju, Wojciechowie, Goraju, Czemiernikach, Skierbieszowie, Dorohusku, Kodniu, Krasnobrodzie, Cycowie, Rejowcu, Piaskach, Pałecznicy (gm. Niedźwiada), Poizdowie (gm. Kock), Woli Radzięckiej (gm. Frampol), Ulhinie i Kodeńcu (gm. Debowa Kłoda), Kobylanach (gm. Terespol), Kopinie (gm. Stasin), Skrobowie-Kolonii (gm. Lubartów), Terpentynie (gm. Dzierzkowice), Rakowiskach (gm. Biała Podlaska), Zubowicach (gm. Komarów-Osada), Lisowie (gm. Lubartów), Strzyżowie (gm. Horodło), Polichnie (gm. Szastarka) oraz gminach Susiec, Urszulin, Głusk, Kłoczew

i Dęblin.