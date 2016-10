Więzień uciekł ze szpitala w Lublinie. Złapali go na dworcu PKS. Był zaskoczony

- W związku z popełnionym przestępstwem osadzony poniesie konsekwencje prawne i dyscyplinarne, włącznie z zakwalifikowaniem go do skazanych tzw. „niebezpiecznych” - informuje Jacek Zwierzchowski, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie. - W dalszym ciągu prowadzone są czynności wyjaśniające okoliczności ucieczki skazanego - dodaje.

Przypomnijmy. Mieszkaniec Lublina osadzony był w Areszcie Śledczym. Odsiadywał wyroki za kradzieże. Do szpitala trafił we wtorek na specjalistyczne leczenie, prawdopodobnie z powodu samookaleczenia. Pilnowali go funkcjonariusze Służby Więziennej. Strażnicy ruszyli w pościg za zbiegiem, ale nie udało im się go schwytać. Do znalezienia mężczyzny powołana została także specjalna grupa funkcjonariuszy Służby Więziennej. Mężczyzna miał wyjść na wolność dopiero w 2024 roku. Teraz odpowie przed sądem za ucieczkę.