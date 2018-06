Więzień ze swoim opiekunem idą z Lublina do Krakowa. "Mam rodzinę i chcę zmienić moje życie"

0 A A

Wczoraj w drogę wyruszyła kolejna para – pan Mariusz razem ze swoim opiekunem Jackiem Matuszczakiem

Już 63. były więzień razem ze swoim opiekunem wyruszyli wczoraj w pieszą wędrówkę z Lublina do Krakowa. W ramach programu resocjalizacyjnego „Nowa Droga” będą iść wspólnie przez 2 tygodnie. Do pokonania mają ok. 350 km drogi.

