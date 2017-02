Wikana buduje na Węglinie. Kolejny etap budowy Sky House

Nowe mieszkania będą liczyć od 31 mkw. do 84 mkw. Wszystkie mają posiadać balkony i tarasy, a na parterze gródki. Do dyspozycji będzie również plac zabaw. Dla mieszkańców trzech nowych budynków zaprojektowano 64 miejsca postojowe w garażu podziemnym. Do każdego mieszkania przynależna będzie także komórka lokatorska. W parterze budynku A zaplanowano dwa lokale użytkowe o powierzchni ok. 33 i 39 mkw.

Generalnym wykonawcą kolejnego etapu osiedla Sky House będzie Invest Partner Arkadiusz Matuła. W ubiegłym roku firma ta realizowała 13 etap inwestycji Miasteczko Wikana w Lublinie.

Osiedle Sky House na Lubelskiem Węglinie to jedna z najpopularniejszych inwestycji lubelskiego dewelopera. Pierwsze dwa etapy, składające się z 2 budynków zrealizowano w latach 2012 – 2016. Obecnie finalizowany jest trzeci etap inwestycji.