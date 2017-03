Wiosenne remonty w Lublinie. Którymi ulicami zajmą się drogowcy?

Na Krężnickiej wyremontowana będzie jezdnia na odcinku 1,9 km od Żeglarskiej w stronę granicy Lublina – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Stary asfalt ma być zerwany, a drogowcy będą kłaść nową nawierzchnię. Na taką odnowę ulicy miasto zarezerwowało ponad 1,2 mln zł. Przetarg na wykonanie prac ma być ogłoszony w kwietniu.

Poprawa stanu ul. Krężnickiej to największy z zaplanowanych na ten rok remontów ulic na terenie Lublina. Gdzie jeszcze można się spodziewać robotników?

W centrum Lublina odnowione mają być ulice Godebskiego, Grottgera, Solna i Wesoła, a także chodnik wzdłuż Glinianej.

Na Czubach remontowana ma być ul. Tatarakowa, która wraz z Tymiankową będzie odnawiana za pieniądze z budżetu obywatelskiego. Na sąsiednim osiedlu remont przejść ma ul. Szwoleżerów między budynkami 9 i 11, a bliżej lasu odnowiona będzie ul. Wyżynna w rejonie bloków 8, 10, 12, 16 i 20.

Na liście ulic do remontu jest też Czarkowskiego, Nadrzeczna Pana Balcera, końcowy odcinek Piekarskiej, Przeskok, Wertera, Żelazowej Woli od al. Kompozytorów Polskich do Żywnego, a także chodnik przy Niepodległości od Kasztanowej do Modrzewiowej.