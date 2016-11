Wirtualna pasieka. Powstaje portal i gra edukacyjna o lubelskim pszczelarstwie

Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).

Rzeczpospolita Pszczelarska – tak mówiono o prężnie działających lubelskich pszczelarzach przed II wojną światową i zaraz po niej. To właśnie na Lubelszczyźnie planowano utworzyć największy kompleks pszczelarski w Europie, a jego centrum miało się znajdować w Pszczelej Woli. W Zemborzycach miał być park roślin miododajnych, w Osmolicach gorzelnia wytwarzająca alkohole na bazie miodów, w Lublinie przy ul. Chmielnej 4 rozlewnia miodów, przy Rynku 8 pijalnia miodu, przy Lipowej 3 wytłaczalnia wosku. Niektóre z tych pomysłów udało się zrealizować, tak jak np. działający od 1945 r. aż do dziś sklep pszczeli przy ul. Hipotecznej 3.

Ważną postacią związaną z pszczelarstwem w naszym regionie był Stanisław Jasiński. To on był pomysłodawcą utworzenia Rzeczpospolitej Pszczelarskiej. Ośrodek Brama Grodzka jeszcze w tym miesiącu otworzy portal internetowy, na którym będzie można posłuchać wspomnień z nim związanych. Będzie tam też np. trójwymiarowa makieta Rzeczpospolitej Pszczelarskiej. Młodsi internauci zainteresują się zaś z pewnością grą, w której będzie można się wcielić w rolę pszczelarza. – Zaczynamy w styczniu, kiedy w pasiece leży jeszcze śnieg. Pszczelarz musi sprawdzić czy gdzieś nie ma poprzewracanych uli. Zająć się ich konserwacją, przygotować ramki do uli – opowiada Kamil Pręciuk, programista z lubelskiej firmy Mutated Byte, która przygotowała aplikację.

Opracowanie gry było konsultowane ze specjalistami. Wszystko po to, żeby jak najlepiej odwzorować pracę prawdziwego pszczelarza. Ale zabawa przed ekranem komputera to nie wszystko. Między poszczególnymi etapami będzie można dużo o pszczołach poczytać. – Chcemy w ten sposób wciągnąć i zainteresować pszczelarstwem. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił i sprawdzić, czy się w tym odnajduje – mówi Piotr Lasota z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.

Premiera portalu 24 listopada. Na jego realizację ośrodek dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.