Władze LSM zostają na stanowiskach. Co z kontrowersyjną inwestycją?

Podzielone na części Zgromadzenie Walne spółdzielców LSM rozpoczęło się 19 kwietnia. Podczas obrad mieszkańców poszczególnych osiedli głosowano m.in. nad przyjęciem sprawozdań Rady Nadzorczej i zarządu LSM, udzielenia absolutorium prezesowi oraz jego zastępcom czy nad podziałem zysków spółdzielni.

Za udzieleniem absolutorium Janowi Gąbce, prezesowi spółdzielni zagłosowało 212 osób spośród 363 głosujących. 139 głosów oddano przeciwko udzieleniu absolutorium, 12 się wstrzymało. Absolutorium udzielono także zastępcom prezesa: Wojciechowi Lewandowskiemu oraz Andrzejowi Mazurkowi.

Kontrowersyjna inwestycja

W porządku obrad znajdował się także punkt dotyczący „uchwały w sprawie odstąpienia od inwestycji infrastrukturalnych w Osiedlu Piastowskim”. Chodzi o kontrowersyjną inwestycję na tzw. zielonym placu zabaw. Według początkowych planów władz spółdzielni na działce miał powstać budynek z mieszkaniami dla seniorów. Część mieszkańców nie chciała zgodzić się na inwestycję twierdząc, że będą to komercyjne apartamentowce. – Takie miejsce z pięknymi drzewami, gdzie młodzież gra w piłkę a starsze osoby odpoczywają na ławkach nie nadaje się na taką inwestycję – przekonywali.

To głównie z tego powodu niektóre częściowe spotkania Walnego Zgromadzenia miały bardzo burzliwy przebieg. Spotkanie na os. Sienkiewicza zostało zerwane, z kolei podczas WZ os. Konopnickiej doszło do konfrontacji między mieszkańcami LSM a ochroną wynajętą przez zarząd spółdzielni. Ochroniarze nie chcieli wpuścić mieszkańców bez mandatu do głosowania. Ostatecznie jedna z mieszkanek wezwała na miejsce policję.

Mimo mobilizacji „uchwała o odstąpieniu od inwestycji” nie została podjęta, przeciwnicy nie mieli wymaganej przewagi w głosowaniu.

Według kwietniowych zapowiedzi prezesa budynek jednak nie powstanie. Tymczasem część mieszkańców nadal boi się o zielone tereny. – Nie uwierzymy w deklaracje prezesa, dopóki nie będziemy mieli tego na piśmie – mówią.