Wnioski o nowe emerytury. W Lublinie nie było szturmu na ZUS (zdjęcia)

Pan Jacek z Lublina zjawił się tuż przed południem w sali obsługi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie przy ulicy Zana. – Mam 66 lat i jestem na rencie. Zgodnie ze starymi przepisami na emeryturę mógłbym przejść dopiero za rok. Dzięki nowym przepisom już dziś składam papiery, bo emeryturę będę miał wyższą niż rentę – mówi pan Jacek, który do ZUS przyszedł z żoną Krystyną. – Kilka razy byłam u doradcy ubezpieczeniowego. Sprawdziłam, ile będzie wynosić moja emerytura. Postanowiłam nie czekać, tylko już przejść na odpoczynek – dodaje 61-letnia pani Jadwiga spod Lublina.

Przypomnijmy, że od 1 października wraca niższy wiek emerytalny. Kobiety będą mogły iść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. W całym kraju z obniżenia wieku emerytalnego w tym roku może skorzystać ok. 330 tysięcy osób, z tego około 16 tysięcy osób z województwa lubelskiego.

Ustawa obniżająca powszechny wiek emerytalny zacznie obowiązywać 1 października, ale już część osób 1 września mogła złożyć wniosek o emeryturę. Są to osoby, które ten wiek już osiągnęły lub osiągną do końca września.

W piątek nie było szturmu na regionalne placówki ZUS w naszym regionie. - 1 września, tuż przed 8 rano w Lublinie ustawiła się kolejka ok. 100 osób. Szybko została rozładowana. Do 10 rano w sumie obsłużyliśmy ok. 500 osób – mówi Piotr Waszak, dyrektor oddziału ZUS w Lublinie. Tłoku nie było też w innych oddziałach. – W Radzyniu czy w Białej Podlaskiej było to po kilka, kilkanaście osób – dodaje dyrektor.

W naszym regionie świadczenia z ZUS pobiera 250 tysięcy emerytów. Średnia „pensja” od państwa wynosi od 1800 do 2100 zł brutto. Rekordowa emerytura to 20 tysięcy złotych, a najskromniejsze świadczenie wynosi 2,5 zł. Ten ostatni beneficjent pobiera pieniążki także z KRUS.

Z niższego wieku emerytalnego mogą także skorzystać renciści, którzy przekroczą ustawowy wiek, obowiązujący od 1 października. – Renciści mają wybór. Mogą dalej pobierać rentę aż do podwyższonego wieku emerytalnego. Wtedy ZUS przyzna im emeryturę z urzędu, bez składania wniosku. Taka emerytura na pewno nie będzie niższa od renty – tłumaczy Marta Strus, zastępca dyrektora ZUS w Lublinie. – Jeśli emerytura przyznana na wniosek okaże się niższa od renty, to trzeba wniosek wycofać w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Wtedy ZUS dalej będzie płacił rentę, a dopiero w podwyższonym wieku emerytalnym przyzna emeryturę z urzędu – dodaje.

Aby uniknąć zbędnych formalności i sprawdzić, co się opłaca, warto wcześniej skontaktować się z doradcą emerytalnym w ZUS.