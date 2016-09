Wojewoda skontrolował strefę parkowania. Tu widzi niebezpieczeństwo

Ul. Ofiar Katynia. Przy wyjeździe z parkingów może dojść do kolizji z pojazdami jadącymi od ul. Lipowej

To sytuacje, gdzie pilnie trzeba wyeliminować zagrożenie – mówi Radosław Brzózka, rzecznik wojewody lubelskiego, który wczoraj wystosował do władz miasta oficjalne pismo w tej sprawie. Jeszcze przed przesłaniem końcowego protokołu z sierpniowej kontroli w Strefie Płatnego Parkowania. – Tu nie można czekać na zakończenie kontroli – wyjaśnia Brzózka.

Którymi miejscami tak szybko wojewoda każe się zająć? Wskazane są cztery ulice. Na dwóch z nich, ul. Jasnej i Zielonej, służby wojewody widzą problem z tzw. kontraruchem rowerowym. Obie są drogami jednokierunkowymi, ale nie dla rowerzystów, którym wolno poruszać się w obu kierunkach. Pozwalają im na to znaki.

– Ale w pewnym momencie pojawiają się samochody parkujące w ciągu dla rowerów – wyjaśnia Brzózka. – Na Jasnej rowerzysta omijając postój taksówek jedzie wprost na czołowe zderzenie. Jeszcze gorzej jest na Zielonej, gdzie pomimo zakazu na jezdni parkują samochody i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji – stwierdza rzecznik. Pytany wprost, czy wojewoda żąda rezygnacji z kontraruchu odpowiada: – My wskazujemy niebezpieczeństwo. To, jak je wyeliminować musi rozstrzygnąć zarządca drogi, czyli miasto.