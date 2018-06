Wojsko sprzedaje sprzęt. Można kupić m.in. samochody, namiot czy 200-litrowe beczki z naftą

20 czerwca w oddziale Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie będzie można kupić wycofany z wojska sprzęt i pojazdy.

– W ofercie znalazło się 66 pozycji o łącznej wartości ponad 424 tys. zł. Ceny wywoławcze wahają się od 150 zł za zestaw sprzętu laboratoryjnego do 32 tys. zł za pakiet nafty oświetleniowej. Przetarg będzie miał charakter pisemny, wygrywa najwyższa złożona oferta – mówi Małgorzata Skrzypek z AMW Lublin.

Na nowych właścicieli czekają m.in. dwa tarpany i terenowy honker wycenione po 7,5 tys. zł za sztukę. Jest także star 266, za którego trzeba zapłacić co najmniej 8 tys. zł oraz dostawczy lublin II z ceną wywoławczą 2,5 tys. zł.

Nie zawiodą się również ci, którzy szukają mniej standardowych wozów. Do sprzedaży wystawiono dwie chłodnie na starach 200 oraz dwie piekarnie polowe na starze 660.

Ciekawostką czerwcowego przetargu w Lublinie jest nafta oświetleniowa, którą można wykorzystać do lamp naftowych, piecyków i grzejników na naftę, a także do zabezpieczeń antykorozyjnych i jako zmywacz. Za pakiet obejmujący 139 dwustulitrowych beczek potencjalny zwycięzca będzie musiał zapłacić co najmniej 32 tys. zł.

Na poszukiwaczy okazji i promocji czekają też namiot techniczny, zbiorniki na wodę, sprzęt rolniczy.

Szczegóły przetargu dostępne są stronie amw.com.pl. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przekazane na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.