Wojskowy przetarg ostatni raz w tym roku. Kup sobie ciężarówkę pod choinkę

Ze sprzętów, które będzie można nabyć w Lublinie, najwyżej, bo aż na 200 tys. zł, wyceniono pontony z parku PP-64. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się zestaw kilkudziesięciu bloków używanych przez żołnierzy do urządzania tymczasowych przepraw przez rzeki i zbiorniki wodne. Pontony można wykorzystać do budowy tymczasowych mostów i promów. Albo do stworzenia przystani.

Coś dla siebie powinny też znaleźć osoby, które szukają interesujących samochodów. – Nie zabraknie klasyki. Ciężarówki star 200 będzie można kupić już od 3,5 tys. zł. Fiata punto z 2000 roku wyceniony na 1000 zł, a opla astrę z rocznika 1997 na 500 zł. Na bardziej wymagających czeka specjalistyczny jelcz 325 do ciśnieniowego mycia kanałów, wystawiony za kwotę 7 tys. zł, rozgłośnia na UAZ-ie 452 za 9,6 tys. zł czy stacja kontroli naprawczej na podwoziu żuka po 2 tys. zł za sztukę – zachęca Małgorzata Skrzypek z lubelskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego.

Agencja chce się także pozbyć sali przedoperacyjnej na starze 660 M1 wycenionej na 6 tys. zł, sanitarnego poloneza za 2 tys. zł oraz 4-noszowego tarpana iveco za 3,5 tys. zł. Kolejny raz pojawi się szansa na zakup traktora gąsiennicowego DT-75 (4,5 tys. zł) i pakietu stołów bilardowych (2 tys. zł). W Lublinie do wzięcia są również narzędzia warsztatowe – spawarki, sprężarki, tokarka i wiele innych.

Oferty kupna składa się na specjalnych formularzu po wpłaceniu 10 proc. wadium. Otwarcie ofert nastąpi 30 listopada o godz. 12 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie.