"Wolność, równość, demokracja!" Kilkaset osób protestowało w Lublinie

Podobnie jak na poprzednich protestach były przemówienia i okrzyki. Głos zabrała m.in. lubelska adwokat. Małgorzata Wróblewska. - Nigdy nie przypuszczałabym, że moje pokolenie będzie zmuszone jeszcze raz wyjść na ulicę i demonstrować - powiedziała. - Musimy pokazać Polsce i narodowi, Europie i światu że nie godzimy się na decyzję rządu. Musimy się spotykać. Zapraszam również jutro - dodała.

Demonstranci krzyczeli m.in. "wolne sądy", "wolność, równość, demokracja". Pół godziny później protestujący przeszli na plac Litewski pod Pomnik Pomnik Konstytucji 3-Maja. Odśpiewano hymn.

Dlaczego protestują?

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę głosami posłów PiS przyjęto zmiany w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji jej członków będących sędziami. Nowych ma wybrać Sejm, choć do tej pory robiły to środowiska sędziowskie. Poprawki zmieniające złożony projekt zgłosił prezydent Andrzej Duda, który proponuje, by wyboru dokonywano nie zwykłą większością, a większością 3/5 głosów.

Ogromne kontrowersje budzi także poselski projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który został ogłoszony w zeszłym tygodniu w nocy ze środy na czwartek. Zakłada on, że wszyscy dotychczasowi sędziowie SN przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem tych wskazanych przez ministra sprawiedliwości.