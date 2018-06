Wrotki i rolki zamiast łyżew. Wiadomo kiedy otworzą halę w Lublinie. Pierwszy dzień gratis

Festiwal Via Carpathia. Pokazy, zabawy dla dzieci a wieczorem koncert zespołu Čači Vorba 0 2

Na Starym Mieście w Lublinie trwa festiwal Via Carpathia. To pierwsze edycja imprezy, podczas której organizatorzy chcą przybliżyć kulturę, tradycję a także kulinaria krajów na szlaku via Carpatia.