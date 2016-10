Wschodnia Magistrala Krajowa połączy Rzeszów, Lublin, Białystok i Olsztyn

6,5 mld zł ma kosztować modernizacja torów tworzących Wschodnią Magistralę Kolejową łączącą Rzeszów, Lublin, Białystok i Olsztyn. Jej częścią będzie szlak między Lublinem, a Stalową Wolą. Przygotowania do jego modernizacji wkraczają w kolejny etap.

Wschodnia Magistrala Kolejowa wytyczona została tak, by połączyć największe miasta tej części kraju: Olsztyn, Białystok, Lublin i Rzeszów z odnogą do Kielc. Pomysł nie jest nowy, podobnie jak nie są nowe tory łączące te miasta. Odnowienia wymaga wiele kilometrów, w tym również odcinek od Stalowej Woli do Lublina.

Odcinek ten czeka już na firmę, która gruntownie go przebuduje. Wykonawcy tych prac poszukuje zarządzająca torami spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. – Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową i roboty budowlane – informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK.

Przetarg, choć ogłoszony został w kwietniu, jeszcze się nie zakończył, tymczasem PKP ogłosiły kilka dni temu kolejny, na nadzór nad inwestycją. Jej efektem ma być m.in. zelektryfikowanie linii, przebudowa wszystkich peronów i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po odnowionym torze pociągi pojadą szybciej, dzięki czemu skrócić ma się czas podróży. Dystans między Lublinem a Stalową Wolą składy regionalne pokonają w czasie krótszym o 25 minut (teraz przejazd trwa prawie dwie godziny), a podróż pociągiem dalekobieżnym ma zająć już tylko godzinę i 5 minut. Polskie Linie Kolejowe zapowiadają, że na modernizacji zyska też transport towarów.

Inwestycje we Wschodnią Magistralę Kolejową, w tym m.in. budowa dodatkowego przystanku kolejowego Rzeszów Zachód, mają być prowadzone do roku 2020.

– Liczymy, że atrakcyjniejsze połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej doprowadzą do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej – podkreśla w wydanym przez kolej komunikacie Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

A do Warszawy?

Wciąż nie zostali wybrani wykonawcy modernizacji szlaku z Lublina w stronę Warszawy. PKP Polskie Linie Kolejowe jeszcze odpowiadają na wątpliwości zgłaszane przez firmy dopuszczone do udziału w postępowaniu. Kolejarze zapewniają, że umowy na prace podpiszą w lutym przyszłego roku.