WSEiI: Inauguracja kształcenia na 14 kierunkach, na 2 poziomach

Ponad 1750 osób, to studenci pierwszego roku studiów, w tym 360 osób studenci I roku studiów stacjonarnych. W uczelni będzie się kształciło ok. 1 200 osób na studiach podyplomowych.

Uczelnia rozpoczyna 16. w swojej historii rok pracy dydaktycznej.

– Najwyższa jakość kształcenia, innowacyjność oferty dydaktycznej, kreatywność, prostudencka postawa kadry, aktywna działalność naukowo-badawcza, silna orientacja praktyczna studiów to determinanty budujące markę naszej uczelni. Bardzo często WSEI zaskakuje otoczenie nowatorskimi projektami, oryginalnymi rozwiązaniami dydaktycznymi oraz skalą i wartością merytoryczną wdrażanych innowacji: organizacyjnych, procesowych, programowych czy marketingowych. Często są one wzorem do naśladowania dla innych szkół wyższych - krajowych i zagranicznych – powiedziała Teresa Bogacka, kanclerz WSEI w swoim raporcie o stanie uczelni.