Wspaniała zabawa i szczytny cel. To był już 20. bal charytatywny

Ponad 1,3 mln zł. To łączna wartość sprzętu i aparatury medycznej, które do tej pory kupiło Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, które co roku razem ze szpitalem organizuje bal charytatywny „I Ty możesz pomóc choremu dziecku”. W sobotę w Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się jego jubileuszowa 20. edycja.