Wszystkich Świętych w Lublinie. Darmowe autobusy, jak dojechać i zaparkować?

Komunikacja w okolicach cmentarzy

• Majdanek. Dojazd do bramy cmentarza możliwy jest tylko ul. Cmentarną oznakowaną jako droga jednokierunkowa. Zmiana obowiązuje do środy 2 listopada. Wyjazd przez jednokierunkową drogę gruntową za punktami kamieniarskimi. Dojedziemy nią do ronda, na którym znaki i policja wymuszają jazdę prosto przez ul. Dekutowskiego. Tam da się skręcić w al. Witosa w stronę śródmieścia. Dziś i jutro zmieniony będzie podział pasów ruchu na Drodze Męczenników Majdanka (od ul. Herc w stronę ul. Grenadierów). Są parkingi przy muzeum, koło Polmozbytu i obok Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

• Lipowa. Do środy dodatkowe miejsca do parkowania na ul. Głębokiej (od ul. Narutowicza do Raabego) oraz z drugiej strony: od Raabego do ul. Narutowicza. 1 listopada (7-21) za darmo jest parking podziemny pod Plazą. Parking na ul. Ofiar Katynia do środy tylko dla osób niepełnosprawnych. Ul. Obrońców Pokoju wzdłuż Radia Lublin nie jest drogą dwukierunkową!

• Unicka. Przejazd ma się odbywać na takich samych zasadach, jak na co dzień. Tyle, że będzie trudniejszy.

• Bełżycka. Jutro, przez jeden dzień, ruchu jednokierunkowy na ul. Bełżyckiej (od strony kościoła w kierunku cmentarza), powrót do al. Kraśnickiej przez ul. Folwarczną (też jednokierunkowa).

• Pszczela. 1 listopada na ul. Pszczelej ruch jednokierunkowy (od torów do ul. Kukułczej). Powrót przez ul. Kukułczą i Letniskową do Krężnickiej.

Komunikacją miejską

Uruchomione zostaną trzy specjalne linie cmentarne. Dziś i jutro przejazd bezpłatny. 162 (z pętli Abramowice do pętli Majdanek). 200 (z ronda Berbeckiego do pętli Majdanek), 201 (z przystanku Konopnica Las do ronda Berbeckiego).

1 listopada nieczynny będzie przystanek Majdanek pomnik znajdujący się po stronie dawnego obozu.

Msze na cmentarzach

• Lipowa. 1 listopada, godz.: 9, 10.30, 12, 17 (wypominki); 2 listopada godz.: 9, 10.30, 12, 17.00 (wypominki) • Unicka. 1 listopada godz.: 8, 9, 10, 11, 12, 18; 2 listopada godz.: 8.30, 10 (z procesją), 17 (z różańcem wypominkowym) • Kalinowszczyzna. 1 listopada: 9, 11, 16; 2 listopada: 16 • Majdanek. 1 listopada godz.: 9, 10, 11, 12; 2 listopada godz.: 10, 11, 12.

Procesje żałobne na cmentarzach

1 listopada • Lipowa – po mszy o godz. 12 – przewodniczy ks. abp Stanisław Budzik • Unicka – po mszy o godz. 12 – przewodniczy ks. bp Józef Wróbel • Majdanek – po mszy o godz. 12 – przewodniczy ks. bp Mieczysław Cisło • Kalinowszczyźna – po mszy na cmentarzu o godz. 16

(oprac. drs, aa, kp)