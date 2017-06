Wszystko ma być bardziej dostępne dla niepełnosprawnych. O Europie bez barier w Lublinie

Osoby niepełnosprawne nieustannie borykają się z problemem dostępności do produktów i usług. Niedostosowane do ich potrzeb często są gabinety lekarskie i urzędy. Ma to się to zmienić dzięki europejskiemu aktowi w sprawie dostępności.

W sprawie unijnego aktu z przedstawicielami biznesu i osobami niepełnosprawnymi spotkali się w piątek eurodeputowani Krzysztof Hetman i Marek Plura.

– Przyjęcie tej dyrektywy nie jest oczywistą rzeczą. Parlament Europejski to miejsce bardzo aktywnych sporów w tym zakresie. Prace nad projektem toczyły się w kilku komisjach parlamentarnych – wyjaśniał podczas konferencji „Europa bez barier – korzyść dla wszystkich” europoseł Plura. – To wszystko toczy się w swoim tempie. Rewolucji nie będzie, ale jestem przekonany, że ta ewolucja się nie cofnie i w ciągu najbliższych kilku lat zobaczymy nową lepszą Europę, Europę bez barier.

Główne założenie aktu to dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dóbr i usług dostępnych na wspólnym rynku Unii. Zmiany mają dotyczyć produktów, takich jak komputery i systemy operacyjne, bankomaty, urządzenia sprzedające bilety czy automaty do samodzielnej odprawy, telefony oraz usług bankowych czy telefonicznych. W myśl dyrektywy wszystko to ma być bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. – Dzisiejszy rozwój technologiczny daje gwarancje, że te zmiany nie będą zbytnim obciążeniem dla przedsiębiorców – mówił Plura.

– Mamy niedostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami gabinety lekarskie, mamy niedostępne strony internetowe – wyjaśniał z kolei obecny na konferencji Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

W Unii Europejskiej żyje ok. 80 mln osób z niepełnosprawnościami. Według prognoz zmiany w przepisach pomogą niepełnosprawnym odnaleźć się na rynku pracy oraz spowodują większy dostęp do edukacji. – Dostosowywanie produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami siłą rzeczy rodzi dodatkowe koszty. Nie chodzi tylko o projektowanie nowych usług i produktów, ale również dostosowanie tego, co już jest – wyjaśniał Bodnar.

Prace nad ostatecznym kształtem dokumentu cały czasu trwają. Akt w sprawie dostępności może wejść w życie za ok. 6 lat.