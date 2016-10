Wybuch i pożar w centrum Lublina. Paliło się w mieszkaniu w kamienicy (wideo)

Ogień pojawił się w mieszkaniu na parterze budynku. – Sąsiadka do mnie przyszła. Mówi, że się pali pod jedynką – relacjonuje kobieta mieszkająca w kamienicy.

Strażacy informują, że najpierw doszło do wybuchu. Najprawdopodobniej w mieszkaniu ktoś próbował rozpalić w piecu i używał do tego benzyny. Wtedy doszło do zapłonu.

Wszyscy mieszkańcy budynku na czas akcji ratunkowej zostali ewakuowani.

Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Jedna z nich jest poparzona.