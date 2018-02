Wycinali drzewa w asyście ochroniarzy. Wcześniej protestowali mieszkańcy [zdjęcia]

Przeciw wycince protestowali mieszkańcy kilku domów stojących między ul. Pienińską a Jurajską, w tym były zastępca prezydenta, Stanisław Kalinowski. Musieli się oni pogodzić z utratą części terenu, z którego korzystali jak z przydomowych ogrodów.

– Formalnie grunt jest własnością miasta. To część pasa drogowego – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. W zeszłym tygodniu protestujący nie dopuścili do wycinki, wczoraj piły poszły już w ruch, a teren zabezpieczała agencja ochrony.

Najpóźniej do środy z terenu inwestycji usunięte mają być wszystkie drzewa. W czwartek rozpocznie się okres ochronny ptaków (lęgowy) i nie będzie można już prowadzić wycinek bez nadzoru ornitologa. Gdyby na gałęziach pojawiło się ptasie gniazdo, wówczas nie byłoby można wyciąć drzewa. To mogłoby opóźnić inwestycję, a przez to narazić samorząd Lublina na utratę unijnej dotacji przyznanej nie tylko na przebudowę ul. Choiny i doprowadzenie tu trakcji trolejbusowej, ale też zakup nowego taboru dla komunikacji miejskiej.

Po wycięciu drzew robotnicy będą mogli przystąpić do dalszych prac. – Na marzec planowane jest rozpoczęcie robót związanych z sygnalizacją świetlną, roboty ziemne, prace rozbiórkowe i stawianie ogrodzeń – zapowiada Kieliszek. Gdy zrobi się cieplej, zaczną się zasadnicze roboty przy przebudowie drogi.

Jednojezdniowy dzisiaj odcinek ul. Choiny ma się stać dwupasmówką. Na wysokości Pienińskiej wybudowane będzie dość nietypowe, bo w kształcie biszkoptu, skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Na końcu ul. Choiny, tuż przy granicy miasta, powstać ma nowa pętla komunikacji miejskiej z parkingiem dla 50 samochodów osobowych oraz stojakami dla 100 rowerów. Obok będzie samoobsługowa stacja naprawy rowerów, toalety dla kierowców i pasażerów. Do pętli wydłużona będzie trakcja trolejbusowa, która kończy się dzisiaj obok szpitala dziecięcego.

Wszystkie te prace mają być wykonane do końca czerwca przyszłego roku. Pochłoną 37 mln zł.