Wygraj voucher na jazdę off-road. W Lublinie powstała "Wyspa Przeżyć"

W lubelskich Tarasach Zamkowych działa już „Wyspa Przeżyć”, czyli punkt sprzedaży firmy WyjątkowyPrezent.pl. Mamy konkurs dla naszych Czytelników. Do wygrania jest voucher na jazdę Off-road, czyli przejażdżkę po bezdrożach autem terenowym.

WyjątkowyPrezent.pl to pierwszy w Polsce serwis internetowy, oferujący podarunki w formie ekscytujących przeżyć. Klienci firmy jeździli już na quadach we Wrocławiu czy skakali ze spadochronem we Włocławku z wysokości czterech kilometrów. Nadszedł czas na Lublin.

W Tarasach Zamkowych (Al. Unii Lubelskiej 2) firma otworzyła swój punkt sprzedaży, czyli „Wyspę Przeżyć”. – Nazwa nie jest przypadkowa. Będzie można tam nabyć vouchery np. na przejażdżkę Lamborghini ulicami miasta, Kolację w Ciemności oraz pakiety Beauty & SPA – zdradza Martyna Dziopak z Agencji Good One PR.

Organizujemy konkurs dla naszych Czytelników. Do wygrania jest voucher na jazdę Off-road, czyli przejażdżkę po bezdrożach autem terenowym. Odbędzie się ona w okolicach Kazimierza Dolnego, a udział mogą w niej wziąć maksymalnie dwie osoby.

Jak wygrać?

Aby wygrać voucher, trzeba wysłać SMS-a na numer 7148 z proponowanym przez Państwa hasłem reklamowym dla "Wyspy Przeżyć - Wyjątkowego Prezentu w Lublinie". W treści należy wpisać JAZDA. Po kropce trzeba podać proponowany slogan – nagrodzimy naszym zdaniem najciekawszy.

Konkurs potrwa od 10 sierpnia do 17 sierpnia do godziny 12. Koszt SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT. W następnych tygodniach planujemy przeprowadzić jeszcze dwie edycje konkursu, a do wygrania będą kolejne nagrody.