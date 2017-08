Wygraj voucher warty 299 zł na Kulinarną podróż dla Dwojga

WyjątkowyPrezent.pl to pierwszy polski serwis internetowy, oferujący niezwykłe podarunki. W Tarasach Zamkowych (al. Unii Lubelskiej 2) firma otworzyła swój punkt sprzedaży - „Wyspę Przeżyć”.

W poprzednim etapie naszego konkursu można było wygrać voucher na Jazdę off road, czyli przejażdżkę po bezdrożach autem terenowym.

Tym razem podarunkiem jest "Kulinarna Podróż do Włoch dla Dwojga". W romantycznej atmosferze, w lubelskiej restauracji Atrium, będzie można zasmakować włoskich specjałów.

Aby wygrać voucher warty aż 299 zł, należy pod wpisem na temat konkursu na Facebooku Dziennika Wschodniego zamieścić zdjęcie z jakiejś Waszej podróży we dwoje. Voucher otrzyma autor zdjęcia, które zdobędzie najwięcej polubień. Na zdjęcia i polubienia czekamy do piątku 25 sierpnia do godz. 12.

O szczegółach prezentu "Kulinarna Podróż do Włoch dla Dwojga" można przeczytać TUTAJ.