Wykładowcy akademiccy zarobią mniej? "W skali roku dla niektórych może to być jedna pensja"

Posłanka Joanna Mucha pyta ministra Jarosława Gowina, co zamierza zrobić, by nie doszło do obniżki pensji pracowników uczelni

Chodzi o kwestię dotyczącą prawa do korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Z zapisów nowelizacji wynika, że nie przysługuje ono nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowiskach dydaktycznych.

– Są pewne obawy, bo te zmiany mogą oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń o ok. 200–300 zł miesięcznie, a w skali roku dla niektórych może to być jedna pensja. Pojawiły się wątpliwości, że te zmiany mogą objąć wszystkich wykładowców. To może wyglądać na szukanie oszczędności na socjalne programy rządu typu 500 Plus kosztem innych grup. Gdyby faktycznie tak było, środowisko akademickie powinno głośno zaprotestować – mówi nam proszący o anonimowość wykładowca jednej z lubelskich uczelni.

Jak na zmiany zareagowały szkoły wyższe z Lublina? – Do czasu uzyskania interpretacji nowych przepisów utrzymujemy dotychczasowy sposób naliczania kosztów uzyskania przychodów. Na razie wynagrodzenia naszych pracowników nie zmieniły się – zapewnia Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Podobną informację uzyskaliśmy od rzeczniczki Uniwersytetu Przyrodniczego Iwony Pachcińskiej. Ale cięcia wynikające z nowelizacji przepisów podatkowych objęły część wykładowców Politechniki Lubelskiej.

– W sytuacji uzyskania rozstrzygnięcia korzystnego dla pracowników dydaktycznych, będzie można uzyskać zwrot nadpłaty zaliczek na podatek dochodowy w rocznym rozliczeniu PIT za rok 2018 – informuje rzecznik uczelni Iwona Czajkowska-Deneka.

Wniosek o pilne wydanie interpretacji w tej kwestii złożyli do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Interpelację do MNiSW oraz Ministerstwa Finansów wraz z grupą parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej wysłała ponadto lubelska posłanka ministra nauki Joanna Mucha. Pyta w niej Jarosława Gowina o to, czy był poinformowany o tym, że zmiany mogą spowodować obniżenie pensji pracowników uczelni, czy próbował te zmiany powstrzymać oraz o działania, jakie zamierza podjąć w tej sprawie.