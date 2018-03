Wypadek na trasie Lublin - Kraśnik. Są utrudnienia

W miejscowości Lasy na trasie Lublin - Kraśnik doszło do wypadku.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 18.50. Samochód najechał na pieszego. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Kraśnika. Policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 21.