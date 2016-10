Wypadł z drogi i skosił metalowe słupki. Wymachiwał kijem bejsbolowym przy świadkach

34-latek wypadł z drogi i uderzyły w metalowe słupki przy ul. Narutowicza. Kiedy do kierowcy podeszli świadkowie, zaczął wymachiwać kijem baseballowym.

Informację o zdarzeniu policjanci otrzymali o godz. 1.44.

34-latek z Lublina który jechał ul. Narutowicza, w pewnym momencie prawdopodobnie stracił panowanie nad autem i zjechał na chodnik. Seat toledo uszkodził pięć metalowych słupków, kilka z nich wyrwał.

Według informacji świadków z którymi rozmawiali policjanci, mężczyzna wysiadł z auta i wyjął z niego kij bejsbolowy. Kiedy świadkowie chcieli podejść zaczął nim wymachiwać. Potem go odrzucił. Policjanci zabezpieczyli kij i zajęli się kierowcą.

Okazało się, że mężczyzna ma zabrane prawo jazdy. Był trzeźwy. Przewieziono go do szpitala. Nie miał obrażeń. - Od mężczyzny pobrano krew do badań żeby sprawdzić czy nie był pod działaniem środków odurzających - mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.