Jest wyrok ws. Żuka i Wojewódzkiego. Prezydent: Na polityczne zlecenie

Wyrok zapadł około godz. 13 w Warszawie. Chodzi o głośną sprawę wynajęcia dla Urzędu Miasta około 14 tys. mkw. biur w budynku, który przy ul. Wieniawskiej miał budować lubelski deweloper Edward Leńczuk działający pod firmą Orion. Umowę najmu zawarł w sierpniu 2014 r. sekretarz miasta Andrzej Wojewódzki mający do tego pełnomocnictwo prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Obu samorządowców zaprowadziło to na salę rozpraw Regionalnej Komisji Orzekającej, bo prawidłowość umowy najmu zakwestionował Urząd Zamówień Publicznych.

Żuk i Wojewódzki stanęli przed komisją w charakterze obwinionych o zamówienie prac budowlanych bez wymaganego przetargu. Obaj samorządowcy wskazali jednak na to, że latem 2014 r. polskie prawo zwalniające najem z obowiązku przeprowadzenia przetargu nie wymagało, by wynajmowany budynek fizycznie istniał. Wymóg taki nakładała unijna dyrektywa, która wówczas nie była jeszcze przepisana do polskiej ustawy. To stało się podstawą do uniewinnienia Żuka i Wojewódzkiego. Odwołanie od tego orzeczenia trafiło do Głównej Komisji Orzekającej przy Ministerstwie Finansów.

Komisja stwierdziła, że umowa była zleceniem robót budowlanych i doszło tu do złamania prawa. - Czyn został popełniony. Umowa ma charakter umowy na roboty budowlane. Te elementy są wyraźne i niewątpliwe - stwierdził Tomasz Słaboszewski, przewodniczący składu orzekającego w ustnym uzasadnieniu wyroku kierującego sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Regionalną Komisję Orzekającą, dla której dzisiejszy werdykt jest wiążący. Zadaniem lubelskiej komisji będzie teraz wskazanie winnego. Możliwości są trzy: albo komisja uzna za winnego sekretarza miasta, który podpisał taką umowę na podstawie pełnomocnictwa od prezydenta, albo uzna że wina spada na prezydenta, albo oceni, że winni są obaj.

- Czyn został popełniony, teraz trzeba ustalić sprawcę czynu i stwierdzić, czy działał w sposób zamierzony i jaki jest stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu - podkreślił Słaboszewski.

Najsurowszą z kar, które można wymierzyć w takich przypadkach jest zakaz pełnienia funkcji związanych z gospodarowaniem publicznymi pieniędzmi, czyli w tym przypadku utrata stanowiska. Kara ta jest zarezerwowana dla przypadków "rażących", jednak pojęcie to nie jest sprecyzowane. W tej konkretnej sprawie miasto nie poniosło żadnych wydatków związanych ze wspomnianą umową najmu, która została już rozwiązana.

Reprezentujący obu samorządowców mecenas Zbigniew Dubiel dzisiejszy wyrok komentuje lakonicznie: Czekamy na pisemne uzasadnienie orzeczenia, które nie podlega już zaskarżeniu, bo Główna Komisja Orzekająca jest tu najwyższą instancją.