Wyśpiewali sukces. VII Jesienny Konkurs Poezji Śpiewanej (zdjęcia)

– „Na strunach poezji” to nasz autorski projekt artystyczny realizowany od 2010 roku – mówi Elżbieta Sękowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. – U jego podstaw leży przekonanie, że poezja wciąż może mówić do młodego człowieka głosem doniosłym i ważnym, wyraża bowiem, jak pisał Czechowicz „rzeczy niewyrażalne, niemożliwe do sformułowania” i w tym właśnie kształcie wychodzi naprzeciw doświadczeniom i emocjom trudnym do wypowiedzenia w codziennym języku.

W tym roku uzdolnioną wokalnie i muzycznie młodzież oceniał prof. Andrea Jaworska, dr Jarosław Cymerman i Piotr Selim. Zdecydowali oni, że w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce otrzymała Karolina Gruba z Prywatnego Gimnazjum i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Czapskiego w Lublinie. Na podium stanęły także Patrycja Krukowska z Gimnazjum nr 6 w Chełmie i Martyna Wiatr z Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu.

Wyróżnienia otrzymali: Weronika Jędruszak (Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu), Zespół Madzimuzy (Gimnazjum im. bł. bpa Gorala w Ciecierzynie) i Franciszek Barnowski (Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu).

Najlepsi w grupie szkół ponadgimnazjalnych okazały się Katarzyna Kusy i Karolina Czubak z Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku (I miejsce), Darjia Zubczuk z Łódzkiej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina (II miejsce) i Julia Kierepka ze Szkoły Muzycznej Yamaha w Lublinie (III miejsce).

Wyróżnienia trafiły do Izabeli Putkowskiej (Zespół Szkół nr 1 im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim), Grupy „Opium” (Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie), Katarzyny Wisińskiej (Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim) oraz Alicji Gromuły (Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie).

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu z tekstem lubelskiego poety Józefa Czechowicza „Dzwoneczek Józefa Czechowicza” otrzymały Magdalena Korona i Anna Kolasa z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.