Wzrosną opłaty za odholowanie źle zaparkowanego samochodu

Początkowo prezydent proponował utrzymanie tegorocznych stawek, ale później przystał na propozycję radnych PiS, by opłaty jednak podnieść i to do maksymalnego dopuszczalnego przez prawo poziomu. Radni poparli wyższe stawki.

Stanęło na tym, że od nowego roku za usunięcie z drogi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. trzeba będzie zapłacić już nie 440, ale 476 zł, a za każdy dzień jego przechowania na płatnym parkingu stawka wzrośnie z 33 do 39 złotych.

Za pojazdy cięższe, do 7,5 tony stawka za holowanie wzrośnie z 550 do 594 zł (za przechowanie z 45 zł do 51 zł). W przypadku jeszcze cięższych pojazdów, do 16 ton, zapłacimy za holowanie 841 zł (obecnie obowiązuje stawka 780 zł), a za parking 73 zł (teraz to 65 zł).

Dla pojazdów o d.m.c. powyżej 16 ton ustalono na przyszły rok stawkę 1239 zł za holowanie (teraz 1150) i 133 zł za przechowanie (teraz 120 zł). Za usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne trzeba będzie płacić już nie 1400 zł, ale 1508 zł, a stawka za przechowanie takiego pojazdu wzrośnie ze 180 do 196 zł dziennie.

Za usunięcie roweru zapłacimy nie 100, ale 110 zł, a za każdy dzień jego przechowania na płatnym parkingu stawka wzrośnie z 15 do 19 zł. Stawki za motocykl wyniosą odpowiednio 218 zł (teraz 200) i 26 zł dziennie za przechowanie (teraz 22 zł).

Nie zmienia się zasada, że jeśli właściciel pojazdu dobiegnie na miejsce przed przyjazdem holownika, to płaci 50 proc. kwoty ustalonej za usunięcie pojazdu tego typu.