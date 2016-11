Z Brukseli do Staszica. Urzędniczka Komisji Europejskiej spotkała się z uczniami

Instytucje Unii Europejskiej od kilku lat prowadzą program „Back to School”, czyli „Powrót do szkoły”, w ramach, którego ich pracownicy odwiedzają szkoły, aby spotkać się z młodymi ludźmi i przybliżyć im kwestie europejskie.

– Dla młodych ludzi spotkania z urzędnikami instytucji UE to nie tylko okazja, by z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak działa Unia Europejska i jaki wpływ ma na ich życie – tłumaczy Marta Angrocka-Krawczyk, z Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce. – Jest też możliwość, by zapytać unijnego urzędnika, jaką drogą trafili do brukselskich gabinetów, i jak wyglądają kulisy pracy w instytucjach europejskich.

Pochodząca z Lublina Helena Winiarska-Tworóg zajmuje się negocjacjami z krajami trzecimi o powrotach i reintegracji nielegalnych migrantów z Europy.

– Najbardziej interesowały uczniów informacje o tym, jak rozpocząć staż i pracę w Komisji Europejskiej – mówi Winiarska-Tworóg. – Nie ma w tym nic dziwnego, bo to nie tylko bardzo prestiżowa, ale i dobrze płatna praca. Staże trwają od 3 do 6 miesięcy a miesięczne wynagrodzenie to co najmniej 1,5 tys. euro. Uczniowie pytali także o możliwość szkolnych wycieczek do instytucji unijnych.