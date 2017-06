Z Czechowa objazdem. Nie przejedziemy ul. Poniatowskiego w stronę Al. Racławickich

Prace na ul. Poniatowskiego mają się zacząć w poniedziałek o godz. 8 rano. Wtedy też zamknięta dla ruchu ma zostać połowa szerokości jezdni między ul. Popiełuszki i Al. Racławickimi. Oznacza to kłopot dla kierowców jadących tędy w stronę LSM i Czubów.

Kierowców jadących z Czechowa do ul. Sowińskiego znaki pokierują na objazd. Za Galerią Labirynt (z neonem „Kosmos”) zalecą im skręt w lewo w ul. Popiełuszki, a następnie jazdę przez al. Długosza do Al. Racławickich, skąd można potem skręcić w lewo w ul. Sowińskiego.

Nie jest to jedyna możliwość. Dla części kierowców alternatywną trasą na LSM i Czuby może być skręt za „Kosmosem” w prawo i jazda przez ul. Popiełuszki, gdzie można skręcić w lewo na ciąg ulic Legionowa – Spadochroniarzy – Pagi – Wileńska.

Z objazdami trzeba będzie się pogodzić na pół miesiąca. – Roboty będą prowadzone w trzech etapach i potrwają do 14 lipca – zapowiada Mariusz Szymański z lubelskiej spółki iKOM, odpowiedzialnej za organizację ruchu w rejonie prac. Dodajmy, że ul. Poniatowskiego ma być przejezdna w kierunku Czechowa, czyli od strony Al. Racławickich.

Odnawiana sieć wodociągowa na ul. Popiełuszki nie jest żadną strategiczną magistralą. – Ale biegnie pod jezdnią – mówi Magdalena Bożko, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Spółka planuje prace jeszcze w kilku miejscach.

• Na przełomie lipca i sierpnia ekipy MPWiK zajmą część jezdni ul. Krańcowej prowadzącej od Drogi Męczenników Majdanka w kierunku ul. Długiej. Zajęty ma być tu odcinek od Drogi Męczenników Majdanka prawie do wyjazdu z ul. Dulęby. Później, na przełomie sierpnia i września MPWiK odnawiać ma wodociąg na ul. Solarza, a we wrześniu na ul. Wójtowicza (na całej długości), która do tego czasu zmieni nazwę na ul. Czaplińskiego.

– Remonty sieci wodociągowych będą się wiązały z krótkotrwałymi przerwami w dostawach wody – informuje Bożko. Nie inaczej będzie w rejonie ul. Poniatowskiego, choć nie będzie to jedyna uciążliwość dla mieszkańców okolicy, bo mocno pogmatwa się dojazd do budynków przy ul. Dubois. – Będzie można do niej dojechać ul. Poniatowskiego tylko od strony Al. Racławickich – przyznaje Szymański. – Wyjazd z ul. Dubois będzie tylko w lewo.

• Nie tylko wodociągowcy, ale i ciepłownicy będą prowadzić prace uciążliwe dla kierowców. – Największe utrudnienia w ruchu wystąpią przy przebudowie sieci w al. Andersa – zapowiada Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Spodziewamy się, że prace będą realizowane na przełomie sierpnia i września. W okresie wakacyjnym planujemy również weekendowe zamknięcie ulicy Kalinowszczyzna.

• Utrudnienia spowodowane pracami przy sieci ciepłowniczej mogą wystąpić tego lata również na ul. Gościnnej, Radości i Romantycznej, w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, a także w ul. Czeremchowej i Baśniowej oraz na Długiej, Garbarskiej i Hirszfelda.