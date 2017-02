Z Lublina do Warszawy w 3 godziny pociągiem. Jak wyglądają prace na objeździe?

Rewolucja ma nastąpić 11 czerwca. Do tego czasu trasa objazdowa musi być już przygotowana i dopuszczona do ruchu. Prace te będą kosztować 110 mln zł.

Na zastępczej trasie między Parczewem a Łukowem wymieniono już większość szyn i podkładów, trwa jeszcze remont 28 przejazdów. – Stopień zaawansowania prac na linii objazdowej wynosi ok. 70 proc. – podkreśla Karol Jakubowski z centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. – Do połowy roku wszystkie roboty zostaną zakończone.

W tym samym czasie prowadzone były też prace przy torach, podkładach i przejazdach na odcinku od Lubartowa do Parczewa. Do zainstalowania pozostały jeszcze urządzenia sterujące ruchem kolejowym. Powinny być podłączone do maja.

O ile dla pasażerów z Lublina skierowanie pociągów na objazd będzie oznaczać wydłużony do trzech godzin czas podróży do stolicy, o tyle mieszańcom Lubartowa i Parczewa otwiera nowe połączenie z Warszawą. Co wynika z rocznego rozkładu jazdy?

Z Lubartowa (pomijając pospieszne do Lublina) będzie można odjechać • o godz. 5.31 do Warszawy, • o 8.28 do Rzeszowa, • o 9.28 do Warszawy, • o 11.35 przez Warszawę do Poznania, • o 12.28 przez Rzeszów do Zagórza, • o 13.58 przez Warszawę do Bydgoszczy • o 15.33 przez Warszawę do Bydgoszczy, • o 16.34 przez Rzeszów do Przemyśla, • o 17.31 do Warszawy, • o 18.23 do Chełma, • o 19.28 do Warszawy (sezonowo aż do Helu) oraz • o godz. 20.24 przez Rzeszów do Przemyśla.

Szkopuł w tym, że wszystkie pociągi dalekobieżne jadące przez Lubartów będą się zatrzymywać – jak wynika z rozkładu jazdy – wyłącznie na stacji Lubartów, czyli tej położonej na uboczu.

W Parczewie składy dalekobieżne staną tylko na stacji Parczew. Do Warszawy odjedziemy stąd o godz. 5.56, 9.54, 12.00 (dalej do Poznania), 14.22 (dalej do Bydgoszczy), 15.58 (dalej do Bydgoszczy), 17.55 i 19.53 (w sezonie wydłużony do Helu). Do Rzeszowa o godz. 8.03, 12.02 (dalej do Zagórza), 16.01 (dalej do Przemyśla) i 19.57. A do Chełma o 17.57.