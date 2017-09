W ubiegłym roku dzięki Szlachetnej Paczce pomoc trafiła do ok. tysiąca rodzin w Lubelskiem

We wtorek wolontariusze świętowali studniówkę, ponieważ tyle dni zostało do finału akcji, w której darczyńcy przygotowują paczki potrzebującym rodzinom.

– Finał Szlachetnej Paczki jest w grudniu – mówi Sabina Sęk z zespołu Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości w województwie lubelskim. – Do końca września chcielibyśmy zakończyć rekrutację wolontariuszy. Jeśli w tym terminie to się nie uda, będziemy szukać dalej. W całym województwie potrzebujemy 900 osób.

We wtorek na placu Litewskim odbyła się lubelska „Studniówka”. Podobne happeningi odbyły się w całej Polsce. W ubiegłym roku dzięki Szlachetnej Paczce pomoc trafiła do ok. tysiąca rodzin w Lubelskiem.

Jak zostać wolontariuszem?

Chętni mają czas do 30 września. By zostać wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.

Następne kroki to rozmowa i jednodniowe wdrożenie. Po nich pozostaje już tylko podjąć decyzję, podpisać umowę i zacząć pomagać.