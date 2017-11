Zabawki dla małych pacjentów. Niecodzienny konkurs IKEA

Rysunkowy konkurs to element międzynarodowej kampanii „Zabawa to poważna sprawa”. Ma ona wspierać prawa najmłodszych do zabawy, uczenia się i rozwoju. W ramach konkursu, dzieci, które nie skończyły jeszcze 12 lat mogą narysować swoich marzeń. Dziesięć najciekawszych projektów trafi do sklepów, jako prawdziwe zabawki.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zrobić zdjęcie lub zeskanować przygotowany przez dziecko rysunek i wysłać go poprzez formularz dostępny na stronie: zabawymoc.pl.

Spośród wszystkich przesłanych propozycji IKEA wybierze 20 polskich finalistów. Ich projekty zostaną wysłane do Szwecji, gdzie wezmą udział w ogólnoświatowym finale. W ostatnim etapie wyłonionych zostanie 10 zwycięskich prac. Na ich podstawie stworzona zostanie limitowana edycja pluszowych zabawek, która dostępna będzie w sklepach IKEA. Czasu jest niewiele, bo termin na zgłaszanie prac mija w czwartek 30 listopada.

W tegorocznej kolekcji maskotek po raz pierwszy znalazła się polska zabawka. To pająk, którego zaprojektował 9-letni Hubert z Białegostoku. Rysunek Huberta był jednym z 4000 projektów zgłoszonych w Polsce.

– Liczymy, że w tej edycji konkursu udział weźmie wiele dzieci z województwa lubelskiego. Być może tym razem to praca młodego artysty z naszego regionu znajdzie się najpierw w gronie zwycięzców, a potem na półkach naszego sklepu – mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA w Lublinie.

Całkowity obrót ze sprzedaży kolekcji pluszaków w Polsce przeznaczymy na cel społeczny. Do 15 grudnia trwa nabór zgłoszeń do konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Projekt „Zabawa to poważna sprawa” ma jednak również wymiar lokalny. W sklepie IKEA w Lublinie odbywa się obecnie zbiórka zabawek, które na co dzień można tam kupić. Potrwa ona do 23 grudnia. Tuż po Świętach Bożego Narodzenia zabawki zostaną przekazane podopiecznym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.