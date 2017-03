Zaginął w swoje urodziny. Rodzina szuka 57-latka

57-latek wyjechał z domu 26 lutego ok. 10 rano z miejscowości Niemce samochodem marki peugeot partner (nr rejestracyjny LUB06097), koloru pomarańczowego (ceglastego).

Prawdopodobnie pojechał na ryby. Zabrał wędki i kalosze. Wędkował nad Wieprzem w okolicach miejscowości Jawidz, Kijany,Spiczyn, Rokitno, Nowogród, Karolin, Łęczna, Zawieprzyce. W dniu zaginięcia obchodził 57 urodziny.

Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, poczta głosowa w telefonie zgłasza się od niedzieli od ok. 10:30 rano, więc chwilę po wyjeździe. Nie udało się też odnaleźć samochodu.

- Wszyscy szukamy taty wraz z policją, ale niestety do tej pory nic nie udało się ustalić. Robimy co możemy, ale jesteśmy bezsilni i zaczyna brakować pomysłów. Bardzo proszę o pomoc - napisała do nas pani Gabriela, córka zaginionego.

Jeżeli ktokolwiek widział pana Mirosława lub wie, gdzie może on przebywać, proszony jest o kontakt pod nr telefonu 882124391.