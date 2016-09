Zajęcia dodatkowe dla dzieci w Lublinie. Na co można zapisać?

Najbardziej popularna jest wciąż nauka języków obcych.

– Oczywiście najwięcej rodziców zapisuje dzieci na język angielski. Chcą żeby dodatkowo ćwiczyły i doskonaliły znajomość języka, który przyda im się w całym dorosłym życiu - mówi Anna Żarek, właścicielka Szkoły Języka Angielskiego „Junior”. – Coraz większą popularnością cieszy się też nauka języka hiszpańskiego.

W „Juniorze” dzieci w wieku od 6 do 12 lat za naukę języka angielskiego dwa razy w tygodniu zapłacą 112 zł miesięcznie. Młodzież w wieku 13-18 l. – 155 zł. Za cztery godziny nauki języka hiszpańskiego w miesiącu trzeba zapłacić natomiast od 75 do 85 zł.

- Zapisy będą trwały do końca września, ale w kilku grupach nie ma już miejsc więc warto się pospieszyć – usłyszeliśmy w Helen Doron Lublin. – Uczymy dzieci od 4 miesiąca życia do 19 roku życia. Dzieci w wieku szkolnym 6-12 lat spotykają się raz w tygodniu na dwóch lekcjach. Pierwsza to metoda Helen Doron, a druga to przygotowanie do zdania egzaminu Cambridge.

W ten sam sposób ale już przez dwie godziny zegarowe uczy się młodzież w wieku od 12 do 19 lat. Roczny kurs wraz z materiałami to wydatek średnio 1500 zł.

Żabką i stylem dowolnym

Wielu rodziców decyduje się też na zapisanie swojego dziecka na naukę pływania.

- Są to zarówno rodzice, których dzieciom naukę pływanie zalecił lekarz m.in. ze względu na wadę postawy, czy schorzenia stóp, ale tez tacy, którzy po prostu chcą by dziecko nauczyło się dobrze pływać – mówi Sławomir Fiedko z Aqua Lublin. – Zajęcia prowadzimy w oparciu o kategorie wiekowe, ale i opanowana dotychczas umiejętność pływania.

Kursy w Aqua Lublin odbywać będą się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych lub w weekendy przed południem. Za 15 lekcji zapłacić trzeba 299 zł.

- Mamy bardzo dużo chętnych. Szacujemy, że zapisu potrwają do 20 września - dodaje Fiedko.

19 i 21 września naukę pływania w szkole „Delfin” rozpoczną uczniowie, którzy będą chcieli trenować w pływalni w Szkole Podstawowej nr 50 (ul. Roztocze 14), SP 28 (Radości 13) i na pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego (Głęboka 31). Tu także z zapisami warto się pospieszyć, bo zostały już tylko pojedyncze miejsca wolne.

- Nauka odbywa się raz w tygodniu. To bardzo intensywne spotkanie, które trwa 45 minut – usłyszeliśmy w „Delfinie”. – Opłata za semestr wynosi od 280 do 310 zł w zależności od stopnia zaawansowania ucznia. Mamy też liczne promocje dla rodzin. Np. w szkole przy ul. Radości rodzice mogą pływać za połowę ceny biletu.

Dużo ruchu

Zapisy dzieci urodzonych w latach 2001-2008 prowadzi KS Lublinianka.

- Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w szkole podstawowej nr 45 i szkole podstawowej nr 43. W zależności od miejsca i grupy wiekowej są to różne dni i różne godziny. Zwykle zajęcia zaczynają się jednak o godz. 17 lub 18 – mówi Krzysztof Gralewski, koordynator ds. szkolenia KS Lublinianka.

Za miesięczny udział w zajęciach trzeba zapłacić 100 zł.

Wciąż nie wiadomo natomiast kiedy odbywać będą się zajęcia z parkour i freerun.

- W ubiegłym roku grupa uczestników do 14 lat spotykała się w sobotę. Teraz najprawdopodobniej będzie to piątek i niedziela. Rozdzielenie było konieczne, bo chętnych jest bardzo wielu – przyznaje Damian Grabowski, z „Parkour Lublin”. - Dokładne terminy podamy na naszym facebookowym profilu. Trzeba nas tam podpatrywać.

Uniwersytety

Na Uniwersytet dziecięcy UMCS można zapisywać dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Plan zajęć nie jest jeszcze ustalony, ale wiadomo, że tradycyjnie już wszystkie 1,5-godzinne wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone będą przez wykładowców uczelni wyższych. Roczna opłata obejmująca dwanaście spotkań wynosi 260 zł. Rodziny posiadające Kartę Programu „Rodzina Trzy Plus” otrzymują 15 proc. zniżkę.

160 zł plus 15 zł wpisowego trzeba zapłacić za semestr zimowy w Uniwersytecie Studenckim Unikids. Pierwszy wykład zaplanowano na 24 września. Wtedy Tomasz Ruszkowski, biolog związany z Centrum Nauki Kopernik wygłosi wykład „Nasz niesamowity MÓZG”. Podczas kolejnych spotkań dzieci spotkają się z Panem Korkiem, który w swoim niesamowitym laboratorium pokaże, co w praktyce oznacza „Szybciej, mocniej, dalej. Akcja? Reakcja!”, poznają też magiczne tajemnice sów, dowiedzą się czym jest jazz oraz jakie niezwykłe zjawiska optyczne można obserwować w atmosferze.