Zakaz wjazdu cieżarówek do Lublina. Przewoźnicy: za szybko, nieprzemyślanie

Znaki zakazu ruchu dla ciężarówek zostały już ustawione przy 16 drogach wjazdowych do Lublina (fot. AS)

Zakaz wjazdu do Lublina ciężarówek powyżej 16 ton ostro krytykują przewoźnicy. Z dnia na dzień zmuszono ich do wyrobienia identyfikatorów, bez których nie wjadą do miasta legalnie, nawet z szybko psującym się towarem. Ratusz nie wyklucza złagodzenia zasad.