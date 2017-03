Zamiast ołtarza jego zdjęcie. Prace konserwatorskie w archikatedrze lubelskiej

Rozpoczynają się prace konserwatorskie w archikatedrze. W prezbiterium stoją już rusztowania. Zamiast głównego ołtarza wierni do końca roku będą oglądać jego zdjęcie

– W pierwszej kolejności zostanie poddany konserwacji ołtarz główny z obrazami i płaskorzeźbą Boże Narodzenie – mówi ks. Adam Lewandowski, proboszcz parafii archikatedralnej. – Prace potrwają do końca roku.

Na czas ich trwania ołtarz główny zostanie zasłonięty banerem z jego fotografią. – To jest potężne zdjęcie, które zostanie umieszczone na rusztowaniach – opisuje ks. Lewandowski.

Ołtarz archikatedry lubelskiej jest hebanowego koloru, ma 25 metrów wysokości i jest drugim, co do wielkości drewnianym ołtarzem w Polsce. Wyższy o metr jest tylko w katedrze w Pelplinie. Wieńczy go 2,5 metrowy krucyfiks, który ma ponad czterysta lat i stanowi dawną własność katedry krasnostawskiej.

Poddawany renowacji ołtarz wykonany jest z sosny z oklejanymi elementami z ciemnego drewna (może to być, jak twierdzą niektórzy grusza libańska). W sieci można znaleźć informację, że podczas renowacji kościoła w latach 1874-1878 władze carskie nie zgodziły się na odbudowę ołtarza w oryginalnym czarnym kolorze, uznając to za manifestację żałoby po klęsce powstania styczniowego.

Druga część planowanych prac konserwatorskich w archikatedrze dotyczy organów i polichromii na chórze.

Trzecia część to stworzenie ekspozycji w pomieszczeniach na chórze. Będzie to ekspozycja zatytułowana „Katedra matka kościołów lubelskich”. Wśród prezentowanych eksponatów znajdą się m.in. przedmioty z nieistniejącej fary.

Wszystkie prace w archikatedrze łącznie z urządzeniem ekspozycji mają zakończyć się w 2019 roku. Są one częścią dużego projektu Archidiecezji Lubelskiej „Pomniki historii duże i małe. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny – ochrona i udostępnianie wybranych obiektów sakralnych Lublina i Kazimierza Dolnego.” Koszt całkowity zaplanowanych prac to 16,1 mln zł. W tej kwocie zaplanowano również prace w kazimierskiej farze i w kościele rektoralnym pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie.

