Zamykają strefę H2O i basen na Aqua Lublin

Wraz z tym basenem zamknięty zostaje też basen z przeciwprądem w Aqua Lublin. Obiekty będą nieczynne prawie do końca wakacji, bo aż do 28 sierpnia.

Coroczna konserwacja urządzeń nie jest jedynym powodem zamknięcia tych pływalni. W starym basenie trzeba także wymienić folię wyściełającą nieckę. Dlatego prace potrwają tutaj tak długo.

Równo za dwa tygodnie miejsc do kąpieli jeszcze ubędzie, bo 31 lipca zamknięty zostanie basen olimpijski w Aqua Lublin, który pozostanie nieczynny do 21 sierpnia. Później wyłączona z użytkowania zostanie strefa rekreacyjna w Aqua Lublin ze zjeżdżalniami i basenem do nauki pływania, baseny zewnętrzne oraz basen z ciepłą wodą w saunarium. Obiekty te będą konserwowane między od 4 do 25 września.

Dla amatorów pływalni mamy też lepszą wiadomość: po przerwie konserwacyjnej można już korzystać z pływalni i saun w Centrum Sportowo Rekreacyjnym MOSiR przy ul. Łabędziej.