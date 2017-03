Zaprojektuj mebel dla miasta, wygraj 4 tys. zł

Konkurs Trwa przyjmowanie projektów mebli miejskich do konkursu Patterns of Europe. Autor najlepszego projektu otrzyma 4 tys. zł.

Konkurs Patterns of Europe. Wzory Europy organizują Warsztaty Kultury. W tym roku, z okazji 700-lecia miasta, organizator przygotował dla designerów i projektantów konkurs na najciekawszy mebel miejski. – W związku z 700-lecia brane pod uwagę będą przede wszystkim elementy lokalne. Jest to bardzo ważne – wyjaśnia Emilia Kietlińska-Drozd z Warsztatów Kultury.

Jak wyjaśniają organizatorzy, zaprojektowanie mebla dla Lublina ma na celu pokazanie, jak poprzez elementy designu można kształtować estetyczny charakter miasta.

Na projekty mebla miejskiego organizatorzy konkursu czekają do 31 lipca. Główna nagroda to 4 tys. zł. Praca powinna składać się z planszy w formacie 100x70 cm, ponadto uczestnik konkursu powinien w swoim projekcie zawrzeć m.in. dokumentację techniczną mebli, opis projektu. Co ważne, praca powinna wyraźnie nawiązywać do sztuki tradycyjnej Lubelszczyzny. Źródłami inspiracji mogą być chociażby geometryczne motywy na haftowanych dekoracjach stroju ludowego, snycerskie ryty w ludowej dekoracji architektonicznej czy motyw kogucika na misach ceramicznych.

W konkursie udział mogą wziąć projektanci, studenci i absolwenci szkół wyższych o profilu plastycznym lub projektowym.

Szczegółowy regulamin oraz wykaz inspirujących elementów można znaleźć na stronie www.warsztatykultury.pl.