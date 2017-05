Zarząd województwa chce zwolnić dyrektora Filharmonii Lubelskiej

Decyzja zapadła jednomyślnie podczas wtorkowego posiedzenia zarządu. – Rozpoczynamy procedurę odwoławczą. W pierwszej kolejności wystąpimy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i działających w placówce związków zawodowych o opinie w tej sprawie – informuje Katarzyna Olchowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Jak dodaje, te opinie nie będą dla zarządu wiążące.

– Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, kiedy to postępowanie zostanie zakończone, bo ustawodawca nie narzuca żadnych terminów – mówi Olchowska.

Konflikt personalny w Filharmonii Lubelskiej trwa od kilku tygodni. W marcu Sęk poinformował Rodka, że ma zamiar go zwolnić, ale za dyrektorem artystycznym wstawili się muzycy z orkiestry. Przed tygodniem weszli oni z głównym przełożonym w spór zbiorowy. Ale to nie powstrzymało Sęka – w miniony piątek Wojciech Rodek otrzymał od niego wypowiedzenie.

Więcej: Konflikt w Filharmonii Lubelskiej. Dyrektor zwolnił dyrektora. Sprawa ma trafić do sądu pracy

– Dostałem je mailem. W dołączonym do niego piśmie przewodnim przeczytałem, że nie zgodziłem się na zaproponowany nowy zakres obowiązków. A to był zakres obowiązków, który miał spowodować, żebym odszedł z pracy. Mam zadaniowy czas pracy, a dyrektor chciał go ewidencjonować, a przecież jedno jest zaprzeczeniem drugiego – powiedział nam w piątek Wojciech Rodek, zapowiadając skierowanie sprawy do sądy pracy.

Jan Sęk Filharmonią Lubelską kieruje od 2009 roku. Jego obecny kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku.