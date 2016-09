"Zasmakuj lubelskiej konferencji". LCK uroczyście otwarte

Choć działa już ponad pół roku, to uroczyście zostało otwarte w piątek. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się wydarzenie pod hasłem „Zasmakuj lubelskiej konferencji”.

– Mieliśmy sygnały od przedstawicieli naszej branży z całego kraju sygnały o tym, że wyczekiwane jest uroczyste otwarcie. Wspólnie z naszym Convention Bureau zorganizowaliśmy wizyty studyjne dla ok. 40 podmiotów zajmujących się turystyką biznesową. Chcieliśmy pokazać im cały potencjał Lublina, nie tylko nasze centrum, ale także Centrum Spotkania Kultur, Targi Lublin, Muzeum Lubelskie i najlepsze hotele – mówi Radosław Dudziński, dyrektor LCK.

Uroczystego otwarcia centrum dokonano podczas bankietu w piątek wieczorem. Jego atrakcjami były występ zespołu Sound’n’Grace oraz pokazy sztukmistrzów.

Budowa obiektu na rogu Al. Racławickich i il. Grottgera kosztowała 80 mln zł, z czego połowa została sfinansowana z funduszy unijnych. Na 13 tys. mkw. powstało 11 sal konferencyjnych z nowoczesnym wyposażeniem, mogących pomieścić od 200 do 400 osób. Od lutego zorganizowano to ponad 60 wydarzeń, w których uczestniczyło ok. 8 tys. osób.